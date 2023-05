TMW - Pimenta sul derby: "Bellissimo vedere Milan e Inter in semifinale di Champions"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Rafaela Pimenta, agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com durante la cerimonia del premio "Tommaso Maestrelli" commentando anche il derby di Champions fra Milan e Inter: "È bellissimo vedere Milan e Inter in semifinale di Champions, è bellissimo per il calcio italiano. Ci aspetta una settimana piena di emozioni per l'EuroDerby e anche per tutti gli altri nostri tesserati che si giocano la finale di Istanbul".