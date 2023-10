TMW - Pippo Inzaghi: "Prima di arrivare al top ho sgomitato tantissimo. Sul ritiro..."

Dal palco di Trento, ospite del Festival dello Sport 2023, parla Pippo Inzaghi, leggenda rossonera ed attuale tecnico della Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:

Un pensiero sui problemi attuali del calcio italiano: “Sono cresciuto con dei valori grazie alla mia famiglia, con Simone abbiamo vissuto un’infanzia bellissima. Sono molto triste di quello che sta accadendo nel calcio italiano adesso. Ho pensato che personalmente prima di arrivare in alto ho dovuto fare tanta gavetta. Ma quella vera. Non guadagnavo quasi niente ed invece ai giovani di oggi dopo 5 partite bene vengono offerti contratti e ingaggi assurdi che non sanno nemmeno gestire. A Leffe vivevo in una stanza con 3 compagni, andavamo al campo con una macchina e dividevamo le spese e non giocavo nemmeno nei primi 4 mesi. Ma non ho mai mollato, ci ho sempre creduto. E non erano sacrifici perché in fondo si giocava a calcio. I sacrifici sono altri. Prima di arrivare al top ho dovuto sgomitare tantissimo".

I suoi sogni ed i valori dello sport: "Prima la Juventus e dopo il Milan, un sogno che avevo da bambino e che si è avverato. Io ho fatto di tutto per alimentare e provare a realizzare il mio sogno. Il primo gol fatto in Europa una roba bellissima, aver raggiunto e battuto il record di Gerd Müller una cosa stupenda. Segnai con il Real Madrid partendo dalla panchina e avevo con me due maglie celebrative. I miei compagni mi presero per pazzo ma poi ho avuto ragione io. Mio fratello Simone è più bravo di me in tutto ma già dai tempi in cui giocavamo a calcio in mansarda, a casa, e il camino era la nostra porta immaginaria. Mio padre ci diceva sempre di smetterla ma noi continuavamo sempre. Un’altra porta bellissima era il garage di casa dove giocavamo con un altro nostro amico che crossava e noi tiravamo al volo. Adesso sfido tutti a trovare un ragazzo che gioca sotto casa con un garage. Il mio obiettivo ora è far avvicinare i miei figli allo sport qualunque esso sia. Perché aggrega, insegna valori e regole”.

I suoi ricordi di San Siro e l'addio al calcio: “Entrai la prima volta a San Siro nel 1983 per un Mundialito. Ma l’emozione più bella fu quando tornammo a casa io e Simone e per la felicità nel cuore della notte andammo a svegliare nostra madre per raccontarle tutto di quella giornata indimenticabile. L’ultima da calciatore a San Siro invece nel maggio del 2012. Io però nonostante i 39 anni pensavo di stare ancora bene. Fu bello segnare appena entrato, alla prima palla toccata, sotto la mia curva e successivamente essere premiato per le 300 presenze da Galliani. Ed allora decisi che comunque era meglio chiudere in questa maniera. Dopo qualche mese iniziai ad allenare gli allievi del Milan, mio fratello invece già guidava quelli della della Lazio. Quando allenavo a Venezia e mancava qualcuno entravo e giocavo anche io e facevo anche tanti gol”.

La sua vocazione da allenatore: “Tutte le scelte che ho fatto, sia da calciatore che da allenatore, le ho sempre fatte per passione e basta. Ciò che mi ha spinto ad allenare è la voglia di dare e insegnare qualcosa ai miei calciatori. A volte non tutto si può insegnare, alcune cose te le da Madre Natura e basta. Però si può insegnare altro e cercare di tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore. A proposito di passione: io lasciai il Milan per andare a Venezia in C. Andò bene anche perché l’anno dopo conobbi Angela, donna che aveva tante somiglianze con mia mamma ed ho pensato che era la donna giusta per me e la mamma dei miei figli. Infatti ne abbiamo due”.

La famosa notte di Atene nel 2007: “Atene è un luogo magico. Alla vigilia non stavo bene, solo Carlo Ancelotti poteva credere in me e farmi giocare. Ero stirato, ho giocato in condizioni critiche. Faccio un gol con l’attacco alla linea del fuorigioco, un mio gol. Poi quella palla che rotola, non l’ho presa benissimo, ma fu apoteosi vera. Non ho dormito per 10 notti di fila. Nelle due Champions League vinte i gol che reputo più importanti però sono quelli segnati nei preliminari”.

Il percorso da allenatore: “Berlusconi e Galliani mi diedero la possibilità di allenatore gli Allievi e la Primavera. Poi la prima squadra a cui non potevo dire di no. Sapevo delle difficoltà e ho provato a metterci tutto me stesso. Mi ha permesso di capire che questo lavoro è quello che più mi piace fare indipendentemente dalla categoria. Quest’anno pensavo di stare fermo ed avere la possibilità di girare per aggiornarmi. Poi è arrivata la chiamata della Salernitana ed è iniziata questa nuova sfida”.