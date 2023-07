TMW RADIO - A.Canovi: "Milan, serve completare la rosa. Importante il rinnovo di Leao"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'agente di mercato Alessandro Canovi è stato ospite di "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, e sul Milan ha dichiarato:

Milan, si presenta Loftus-Cheek. Che tipo di acquisto può essere?

"Non credo che basti lui. Il Milan ha perso uno importantissimo come Tonali e anche in attacco serva qualcosa. Io credo che per ora il rinnovo di Leao sia l'operazione più importante. Serve completare la squadra, non ha ancora superato l'addio di Kessiè, non è ancora una rosa completa".

Si parla di colpi volti a ringiovanire la rosa ancora di più. Giusto proseguire su questa strada?

"Sono rimasto sorpreso dell'addio a Tonali. Arrivano ora diversi stranieri, che devono capire l'ambiente e quanto pesa questa maglia. Si parla comunque di ottimi giocatori ma bisognerà dimostrare il valore sul campo. Pioli è uno che bada al sodo e saprà tirare fuori il meglio".