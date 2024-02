TMW RADIO - A.Paganin: "Il Milan sta superando le difficoltà di inizio stagione"

vedi letture

Intervenuto nel corso della tramissione di TMW Radio Maracanà, l'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato dei temi del giorno in Serie A, soffermandosi anche sul Milan di Stefano Pioli e sulle sue ambizioni.

Ma il Milan è fuori dalla lotta?

"Davanti la vedo dura. L'Inter lo può solo buttare via lo Scudetto. Con la seconda in classifica ha fatto vedere che c'è un divario importante. C'è una bella lotta per il secondo posto. Il Milan sta superando le difficoltà della prima parte di stagione, con tanti infortuni".