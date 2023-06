TMW RADIO - A.Paganin: "Loftus-Cheek mi piace molto. Ora servono rinforzi davanti"

MilanNews.it

L'ex calciatore Antonio Paganin a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su Loftus-Cheek e Pulisic:

Milan, Loftus-Cheek e Pulisic nel mirino. Con questi nomi quale obiettivo il prossimo anno?

"Penso che lavorino per rimanere tra le prime quattro. E' chiaro che c'è da capire che tipo di identità c'è nel post-Maldini e Massara. La credibilità che aveva Maldini vedremo come verrà traslata. Loftus-Cheek mi piace molto, non era scontato prenderlo, ma è un primo pezzo di una serie di pezzi che il Milan dovrà integrare. Alla fine credo che in mancanza di offerte monstre Maignan e Theo Hernandez rimarranno. Ci sarà da puntellare la rosa, soprattutto davanti. Il solo Giroud non basta".