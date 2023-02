TMW RADIO - A.Paganin: "Milan e Inter in Champions? Partono con un leggero vantaggio"

Ospiti: Impallomeni:" Lukaku mentalmente tornato. Ma con il Bologna in corsa" G. Rossi:" Mi è piaciuto Inzaghi non ha sbagliato niente. Lukaku non verrà confermato." A.Paganin:" L'Inter non deve pensare a blindare il campionato. Il ritorno sarà durissimo." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni