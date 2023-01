TMW Radio - A. Zenga: "Il Milan è linea con le aspettative"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Andrea Zenga, figlio del portiere dell'Inter Walter, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare della Supercoppa.

Un derby che peserà di più per Pioli o Inzaghi?

"Può essere uno slancio importante perché è il primo trofeo della stagione. Personalmente non credo che sia la partita che svolta la stagione. L'Inter quella importante col Napoli l'ha vinta e poi si è fermata a Monza. Il Milan è in linea con le aspettative, l'Inter si aspettava di più, potrebbe essere per lei un salvagente per non chiudere la stagione a zero trofei".