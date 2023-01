TMW Radio - Acri: "Il Milan ha dimostrato di avere un progetto che va avanti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alessandro Acri, procuratore, è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari soffermandosi anche su Rafael Leao: "Io credo che qualcuno del nostro campionato potrà andare in Premier League. Oramai il campionato inglese è diventato troppo importante e ha un grandissimo appeal. Non è semplice respingere le loro offerte, a volte proprio non si può. Se dovessi indicare uno che potrebbe andare in Premier League direi Leao. Non sono dentro la situazione del portoghese e non so nulla è semplicemente una mia ipotesi. Il Milan non è un club che si fa mettere l’anello al naso. I rossoneri hanno dimostrato di avere un progetto che va avanti. Con tutto il rispetto per Leao credo che se il calciatore decidesse di non rinnovare Maldini saprebbe già dove andare”.