TMW Radio - Antognoni: "De Ketelaere ha una buona tecnica, prima o poi uscirà fuori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari Ospiti: Antognoni:" Il 10 rimane il giocatore che a la differenza. Non mi aspettavo una Fiorentina così brillante soprattutto con le due punte. Lobotka è il giocatore più importante del Napoli io 2 o 3 lo seguivo per la Fiorentina." Xavier Jacobelli e Niccolò Ceccarini

Giancarlo Antognoni, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: "Pioli è molto bravo, riesce sempre a valorizzare i giocatori che ha. In questo momento forse soffre un po' San Siro, che non è semplice. Ma è un giocatore con buona tecnica e ottimo fisico, prima o poi uscirà fuori".