TMW Radio - Antognoni: "Il Milan si sta riprendendo, la corsa Champions è affollata"

Maracanà con Marco Piccari Ospiti: Antognoni:" Il 10 rimane il giocatore che a la differenza. Non mi aspettavo una Fiorentina così brillante soprattutto con le due punte. Lobotka è il giocatore più importante del Napoli io 2 o 3 lo seguivo per la Fiorentina." Xavier Jacobelli e Niccolò Ceccarini

Giancarlo Antognoni, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi anche sul Milan: "Il Milan rimane una delle squadre importanti, bisogna sempre tenerlo in considerazione. Qualche giocatore che potesse fare la differenza, vedi De Ketelaere, non hanno dato il giusto contributo. C'è stato qualche infortunio e Pioli ha dovuto fare qualche sacrificio. Si sta riprendendo, ora la corsa Champions è molto affollata e deve correre anche lei. Sarà una vera lotta tra cinque squadre. Il Napoli per me è irraggiungibile".