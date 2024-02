TMW RADIO - avv. Giuliani: "Decreto Crescita? Le società italiane devono imparare e gestire i bilanci"

vedi letture

Intervenuto nel corso del programma di TMW Radio "Piazza Affari", l'avvocato Francesco Giuliani, specializzato in contenzioso tributario e in diritto penale tributario, è tornato a parlare ad un mese dalla sua abolizione del decreto crescita, tema molto vicino a tutte le società italiane. Queste le sue dichiarazioni.

Il calcio italiano chiede il ripristino del Decreto Crescita. Che idea si è fatto?

“Come dicevo, il Decreto Crescita, così come tutte le norme provvisorie, serve e poco. Le società italiane devono imparare a gestire i bilanci. Da noi i club rimandano nel tempo i debiti ingrossandoli. Leggi e “leggine” che rinviano il problema per qualche mese non risolvono nulla. L’ingresso di norme provvisorie è solo un palliativo”.