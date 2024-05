TMW RADIO - Avv. La Scala: "Milan, servirà un progetto per tornare a vincere, non arrivare secondi"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'avvocato Giuseppe La Scala ha parlato di Milan e dell'oramai tanto discusso futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, passo indietro per ora per Lopetegui. Chi arriverà allora?

"Non so se fosse una mossa per sviare. L'atteggiamento del top management mi è sembrato però controproducente. Questa poca passione del Milan di comunicare in modo responsabile con i tifosi non mi piace tanto. Mi piacerebbe una società che dicesse ai tifosi quali criteri di scelta adotterà e che rassicuri dicendo che di sicuro non li deluderà. Servirà un progetto per tornare a vincere subito, non arrivare secondi, poi una campagna acquisti ambiziosa con giocatori che facciano la differenza, poi giocare un bel calcio e un progetto duraturo ai vertici. L'allenatore va scelto in base a questi termini, deve corrispondere a questi requisiti. Ma lo dicano chiaramente e non si barcamenino tra dichiarazioni contrastanti".