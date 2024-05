TMW RADIO - Avv. La Scala: "Motta prossimo allenatore del Milan? Non mi dispiace"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'avvocato Giuseppe La Scala ha parlato di Milan e dell'oramai tanto discusso futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

Motta sarebbe ideale?

"Non mi dispiace. Col Bologna ha dimostrato bel gioco, valorizzazione dei calciatori e un'ottima fase difensiva, grave pecca ultimamente del Milan. Io sono convinto che la sostenibilità e i conti in ordine sono un presupposto per durare a lungo ai vertici. Lo si può fare con manager capaci che con i soldi che fa circolare il Milan si può fare molto, se si scelgono allenatori bravi e giocatori di talento e di prospettiva. Un bravo manager, anche se non è stato un ex calciatore del Milan, comprende perfettamente la storia e i colori del Milan e deve essere capace di impersonificarla. Se un manager non fa questo, non fa bene il suo mestiere".