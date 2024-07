TMW Radio - Baiano: "Morata conosce bene il nostro campionato, mi piace molto perché fa giocare bene le squadre"

vedi letture

Ospite d'eccezione a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. A parlare dei temi del giorno è stato l'ex attaccante Francesco Baiano. In particolare del destino di Alvaro Morata: "Lo conosce bene il nostro campionato, mi piace molto perché fa giocare bene le squadre. Non è un grande bomber, lo dice la sua carriera, però va sempre in doppia cifra e in più è molto utile agli esterni. lo vedrei bene sia nella Roma che al Milan, ma non lo vedo in coppia con un altro attaccante. Deve essere lui la punta di riferimento. Con Conte al Napoli lo vedrei bene, ma credo che la scelta sia stata fatta e si giocherà con il 3-4-3. Pe me non giocherà 3-5-2, solo il tempo però lo dirà. E se va via Osimhen, la scelta è stata già fatta ed è Lukaku".

E poi un commento su Moise Kean alla Fiorentina: "Lo aspettiamo tutti, il problema è che negli ultimi anni, anche perché ha giocato poco, si è visto poco. E se ha giocato poco, è perché forse non lo ha meritato. A gennaio lo aveva già venduto all'Atletico ma è ritornato a Torino per un problema fisico. Ha tutto per diventare un giocatore importante ma per ora non ha dimostrato quello che tutti si aspettavano".

Mentre sul destino di Ciro Immobile: "Questi giocatori hanno bisogno di sentirsi importanti. Se ha preso in considerazione l'opzione Besiktas è perché non si sente al centro del progetto Lazio. Oppure la fiducia è venuta a scemare. Se ha percepito questo, è giusto che vada via".