TMW Radio - Bazzani: "C'è un po' di diffidenza, quindi da 9 il Milan deve metterci qualcosa di garantito"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Fabio Bazzani.

Milan, si parla di Lukaku come centravanti:

"Sarebbe una punta diversa rispetto a Zirkzee ma non può presentarsi con una scommessa come numero 9, deve comunque colmare una casella. C'è già diffidenza sulle potenzialità di questa società, quindi lì devi metterci un qualcosa di garantito. Ma ripeto, rispetto a Zirkzee è qualcosa di completamente diverso".

Per Lukaku sarebbe meglio la destinazione Napoli?

"Partirebbe già con delle certezze, come l'allenatore che lo ha fatto rendere meglio. Lì partirebbe avvantaggiato sicuramente. Uno come Lukaku con Conte renderebbe meglio".

Punterebbe ancora su Abraham in casa Roma?

"Viene da un infortunio importante, ha riassaporato il campo e può dare ancora qualcosa. Io però punterei su altro se fossi nella Roma. Mi guarderei intorno. Poi bisogna vedere cosa trovi fuori...".