TMW Radio - Bazzani: "Il Milan invece non copre il campo come l'Inter, che si muove in blocco"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Fabio Bazzani.

Chi rischia di più in questo weekend?

"Sono partite dove il rischio c'è per Napoli e Lazio, perché hanno problemi. Non hai mai certezze su questo Napoli, il Monza non è in un ottimo momento ma se è in giornata può mettere in difficoltà chiunque. E poi mancherà anche Luis Alberto. L'Inter va in un campo difficile ma ha una forza e così tante soluzioni che ne riesce sempre a venire a capo".

C'è Juventus-Roma:

"Lukaku e Vlahovic sono due ottimi attaccanti. Vlahovic sta tornando con una certa convinzione, Lukaku sta facendo ottimamente in una squadra che non sempre propone tanto. Mi aspetto una partita equilibrata, la Juve è in un momento migliore sotto l'aspetto psicologico, ma l'episodio la deciderà".

Inter, quale il punto di maggior forza della difesa?

"C'è un aspetto di campo, la squadra difende in maniera compatta e attacca allo stesso modo. Ci si muove in blocco, il Milan invece non copre il campo così. Poi c'è la consapevolezza, la rabbia di volere a tutti i costi questo Scudetto".