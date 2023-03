TMW Radio - Bazzani: "Il Milan non può stare troppo dietro. Tutto dipende dall'interpretazione"

MilanNews.it

L'ex calciatore Fabio Bazzani è intervenuto a TMW Radio e ha parlato delle partite di Champions League questa sera e nello specifico dell'impegno del MIlan. Queste le sue parole.

Che Milan si aspetta col Tottenham?

"Milan offensivo? Non dipende da chi metti in campo ma da come interpretano la partita. I giocatori sono sempre quelli, tutto quindi dipende dalla strategia che adotterà Pioli. I tre difensori dietro danno un segnale di più copertura, ma non credo che il Milan a Londra possa stare troppo dietro, perché più ti porti l'avversario dietro e più rischi qualche ingenuità".