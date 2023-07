TMW Radio - Bazzani: "Lo scorso anno il Milan ha dimostrato di essere una squadra un po' leggera e quindi ha alzato il livello mettendo muscoli e fisicità"

Fabio Bazzani ha parlato durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto':

Che evoluzione si attende dal gioco del Milan?

“Lo scorso anno ha dimostrato, soprattutto nelle sfide di Champions League contro l'Inter, di essere una squadra un po' leggera e qui ha alzato il livello mettendo muscoli e fisicità in mezzo al campo con Loftus Cheek. Inoltre con Pulisic e Chukwueze ha trovato uomini capaci si saltare l'uomo e creare superiorità numerica in attacco, cosa che lo scorso anno succedeva raramente. Il Milan ha alzato il livello qualitativo e di imprevedibilità alla fase offensiva”.