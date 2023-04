TMW Radio - Bellinazzo: "Gli stadi in Italia generano 40 milioni, in Europa 150"

Se alcuni stadi in Italia generano solo 40 milioni a fronte di altri, in Europa, che arrivano anche a 150, c’è evidentemente un gap da colmare. In Italia poco o nulla è cambiato, anzi, è arrivato il Covid che ha peggiorato le cose. Si fa fatica ad accettare il ridimensionamento della Serie A, il fatto che siamo diventati un campionato di transito dovrebbe far pensare di dover lavorare sui vivai e sui giovani, per tentare di ricostruire la leadership che avevamo, mentre oggi la Premier è avanti anni luce. Ma manca una cultura generale nel pungolare il più possibile i dirigenti per promuovere questi progetti. Magari basta un risultato come la nazionale che vince l’Europeo per stendere i tappeti”.