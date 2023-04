TMW Radio - Bellinazzo: "Le eccezioni ti portano a far capire che, normalmente, chi ha più soldi vince”

Marco Bellinazzo , giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto a "Scanner", trasmissione su TMW Radio a cura di Giulio Dini: "C’è un chiaro sviluppo nel calcio moderno che lega sempre di più le classifiche ai fatturati. Ci sono squadre che fatturano dai 400-500 milioni in su e che si possono permettere i giocatori più forti e poi vanno a vincere, con poche eccezioni. Queste ci portano a dire che non solo serve spendere, ma con competenza.

In questo senso ci sono delle realtà che hanno dimostrato di poter raggiungere risultati sportivi importanti senza spendere eccessivamente, come il Napoli. Ma le eccezioni ti portano a far capire che normalmente, chi ha più soldi vince”.