TMW RADIO - Beneforti: "Il Milan ha giocatori nuovi, il Bologna quasi non li ha. Ma non sarà una vittima sacrificale"

Claudio Beneforti, storica penna del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare la situazione attuale del Bologna.

Come arriva il Bologna alla partita di stasera?

“Il Milan i giocatori nuovi ce li ha e si deve solo consolidare, mentre il Bologna i volti nuovi ancora quasi non li ha proprio. Piano piano però si potrebbe costruire una buona rosa, magri con Karlsson e Kristiansen, oltre al già arrivato Fabbian. Bologna è un cantiere aperto, per tentare di difendere almeno il nono posto dell’anno scorso. Stasera non penso farà da vittima sacrificale, ma al momento la squadra non quella che vedremo a fine mercato.

Su Thiago Motta ho avuto la sensazione qualche settimana fa che volesse chiudere con il Bologna, ma poi non ha mai parlato in questi termini”