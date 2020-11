TMW RADIO - Bergomi: "Al Milan do poche colpe per aver venduto Locatelli"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi, oggi commentatore tecnico per Sky, è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole su Locatelli, ex-centrocampista rossonero:

A proposito di Locatelli, ormai sembra completo. Cosa non è andato al Milan?

"Non voglio dare responsabilità a nessuno, era molto giovane e aveva mercato, in più il Milan era nel mezzo a cambi di proprietà... Poi ci sono dei ragazzi che crescono grazie agli allenatori giusti e vengono fuori. Una volta, non lo conoscevo, venne a salutarmi apposta e dal bel gesto ho capito che è anche educato".