TMW Radio - Bezzi: "Scudetto? Qualcosa in più poteva fare il Milan"

Ospite di TMW Radio durante il programma Maracanà, il giornalista delal Rai Gianni Bezzi è intervenuto sui principali temi d'attualità di Serie A, rivendicando qualcosa al Milan in merito al discorso Scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

Qualche squadra poteva e potrebbe competere con l'Inter?

"Contro questa Inter, che magari non si ripeterà il prossimo anno, non poteva esserci un vero avversario diretto che poteva metterla in difficoltà. Qualcosa in più poteva fare il Milan, il Napoli si è incartato da solo. L'unica squadra era la Juve, che non aveva le coppe ma ha troppi buchi in mezzo al campo".