TMW RADIO - Bianchini: "Milan Futuro, tra le tante incognite sarà importante la continuità"

Nel corso della diretta odierna di A Tutta C, trasmissione targata TMW Radio e dedicata al mondo della Serie C, è intervenuto mister Marco Banchini, che nel giorno di apertura del campionato 2024-25 ha detto la sua su quella che potrà essere la stagione di terza serie. Partendo da questo mercato che sta per concludersi: "Quando si è alle prese con la costruzione della squadra, da allenatore, non si vede l'ora che finisca il mercato: ogni anno sento però tecnici del calibro di Gasperini dire che è un qualcosa che un domani potrebbe cambiare, se lo dicono loro magari qualcosa potrà davvero muoversi. A ogni modo, gli ultimi giorni saranno fondamentali per possibili operazioni di livello, ma già le prime cinque settimane di lavoro danno chiare indicazioni, si vede chi ha lavorato bene e chi invece è partito a rilento e ha quindi bisogno delle prime 5-6 gare della stagione per trovare la quadra. Per me, proprio in quest'ottica, anche le prime gare sono già determinanti".

Nel Girone B ecco il Milan Futuro: ottimo approccio in Coppa, ma ora inizia il campionato. Cosa si aspetta?

"Come dicevo prima, le gare, quando si riescono ad analizzare, le indicazioni le danno sempre. Il discorso è poi quello fatto per la Juve: la continuità sarà un fattore importante tra le tante incognite, come la reazione dei ragazzi, giovani, ad ambienti ostili cui magari non sono abituati. La Juve quando ha iniziato il percorso ha fatto una parabola, l'Atalanta lo scorso anno è partita con idee ben più chiare. Non dimentichiamoci comunque che in questo raggruppamento ci sono anche la Torres, che sta dando continuità a quanto fatto l'anno scorso, e l'Arezzo: faranno cose buone sicuramente".