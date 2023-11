TMW Radio - Bonanni: "Al Milan sta mancando Theo, lo vedo nervoso"

Ospite negli studi di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Come si spiega i problemi del Milan?

"E' una squadra giovane, ma gli sta mancando Theo Hernandez. Non lo vedo più quello di prima. Il Milan è abbastanza dipendente da lui e da Leao, oltre che da Giroud. Leao va a tratti ma il francese sta mancando, lo vedo nervoso. E ora avrà partite difficili. Fai fatica a pensare così che il Milan possa tornare a lottare per lo Scudetto".