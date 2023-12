TMW Radio - Bonanni: "Anche lo scorso anno il Milan si mise dietro a tre, ma non ricordo un grandissimo cammino"

Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del turno di Serie A.

A chi li suo primo pensiero?

"Al Bologna, non solo per ieri ma anche per il cammino che sta facendo. Quarto in classifica non se lo immaginava nessuno. Complimenti alla squadra e a Thiago Motta".

Che segnale è la vittoria del Milan?

"Anche lo scorso anno si mise dietro a tre, però non mi ricordo un grandissimo cammino. Ieri sicuramente è stata una partita dove ha giocato bene, ma il Milan è più forte del Monza. Non credo però in una rimonta per lo Scudetto. Sono sicuro che arriverà però tra le prime quattro. A parte il Napoli, le altre balbettano e lo faranno fino alla fine".