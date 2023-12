TMW Radio - Bonanni: "Conte non vuole entrare in corsa e il Milan spera di arrivare fino in fondo con Pioli"

A parlare del turno pre-natalizio di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

Un pensiero sulla giornata?

"Ieri brutta partita del Napoli, zero tiri in porta e poche possibilità. Buona Roma ma con tante assenze. L'ho visto proprio male, in questo momenti i giocatori hanno grossissime colpe".

Milan, Pioli di nuovo in bilico. Si deve prendere una decisione ora?

"La società non interviene perché non c'è una candidatura forte. Conte non vuole entrare in corsa e loro sperano di arrivare fino in fondo con Pioli e poi si comincerà con un nuovo ciclo. Ma questa situazione non porta da nessuna parte. A ogni stop l'allenatore è sempre in discussione e così è difficile lavorare. Difficile non sentire l'appoggio di società e tifosi. Se non c'è una candidatura forte, per me è inutile cambiare, poi a giugno le strade si divideranno, ma non ora".