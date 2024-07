TMW Radio - Bonanni fa la griglia: "Inter ancora la più forte, poi il Napoli"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Come vede ad oggi le big di Serie A?

"L'Inter avanti perchè è ancora la più forte. Poi dietro credo che il Napoli, per la caratura dell'allenatore che ha, lotterà per il secondo o terzo posto. Vedremo ora la Juve che investimenti farà, ma per me il Napoli con Conte può ambire a quelle posizioni".

Le romane come le vede?

"Sono convinto che la Roma farà una squadra giusta per l'allenatore, significa che accontenterà De Rossi per gran parte delle sue richieste. La Lazio credo sia stato scelto l'allenatore giusto per fare degli acquisti a completamento di una rosa che per il presidente è solo da puntellare