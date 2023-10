TMW Radio - Bonanni: "Il Milan avrà una sfida complicata a Genova"

vedi letture

A parlare del weekend di Serie A e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

In questa giornata Inter e Milan possono allungare?

"La Lazio è quella che rischia più di tutti, per tanti motivi. E' la partita più difficile. Le altre sono partite delicate, forse il Milan avrà una sfida complicata, ma a rischiare di più sono i biancocelesti. Se non dovesse vincere, diverrebbe molto complicata la risalita".