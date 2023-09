TMW Radio - Bonanni: "Il Milan è partito fortissimo, non immaginavo potesse farlo così"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

A che livello è questo Milan? Sceglie questa squadra o l'Inter?

"Complessivamente l'Inter è superiore. Si è rinforzata, anche ieri ha tolto Dumfries e Dimarco e ha messo Cuadrado e Carlos Augusto ma non solo, ha tante alternative. L'Inter è completa e quest'anno devono vincere lo scudetto, è costruita per questo. Il Milan è partito fortissimo, non immaginavo potesse farlo così. Mi aspetto un bel derby".