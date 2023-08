TMW Radio - Bonanni: "Il Milan ha cambiato tanto, dovranno capire cosa vuole Pioli"

A TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato dei temi della Serie A e delle favorite nella corsa al prossimo scudetto:

"Continuo a dire che l'Inter è la squadra più forte, ha perso giocatori importanti ma ne ha altri comunque forti. E la vedo ancora davanti a tutti, il Napoli è sempre lì e manca solo il difensore centrale. La Juventus la conosciamo, senza le coppe la gestione sarà migliore rispetto alle altre e potrà fare qualcosa d'importante in campionato. Il Milan si è mosso tanto ma è un grosso punto interrogativo. Non sarà semplice amalgamare tutto subito. Dovranno adattarsi, capire ciò che vuole l'allenatore. E il Milan ha pure l'obbligo di rimanere tra le prime quattro. Ha i numeri per poterci restare, ma non è semplice. Ha cambiato tanto ma da qui a dire che ha fatto un mercato da vertice dobbiamo aspettare".