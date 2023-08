TMW Radio - Bonanni: "Il Milan ha fatto tantissimi investimenti su ragazzi giovani"

A dire la sua sui temi del momento a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

Il mercato del Milan è da titolo?

"Non lo so. Ha fatto tantissimi investimenti su ragazzi giovani, ha fatto una campagna acquisti importante. Ad oggi non la vedo sopra Inter e Napoli, però nella testa della dirigenza è stata costruita una squadra per rimanere da subito tra le prime quattro. Se dobbiamo guardare la situazione, per ora è sotto a Inter, Napoli e forse sotto anche alla Juventus".