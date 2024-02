TMW Radio - Bonanni: "Il Milan ha vinto bene, per me può arrivare fino in fondo in Europa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Quale il primo commento?

"Parlo del Milan, che ha fatto una gran partita. Ha vinto bene, per me può arrivare fino in fondo. Ho rivisto un grandissimo Leao, però voglio fare uan riflessione. Per il quarto posto l'Atalanta è favorita, è vero, che poi però avrò una serie importante di scontri diretti, ben sei nelle prossime sette. Sarà in grado di vincerli tutti?".

La partita di Pioli è davvero sempre in bilico?

"Potrebbe fare bene a Napoli Pioli, dovesse andare via. Per me il ciclo al Milan è finito e può salvarlo solo la vittoria dell'EL, ma le società a febbraio devono già sapere il futuro. Un piano B devono già crearselo ora".