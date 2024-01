TMW Radio - Bonanni: "Klopp? Per un discorso di caratteristiche di giocatori forse il Milan..."

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Klopp, addio al Liverpool. Dove lo vedrebbe bene?

"Forse per un discorso di caratteristiche di giocatori forse il Milan, ma sinceramente se prendi uno come lui serve una squadra aggressiva, verticale. Sarebbe un allenatore graditissimo in Italia ma la vedo molto dura. Per la Juve no, a meno che non ringiovanisca tutta la squadra e pensi a un calcio totalmente diverso da quello di Allegri".