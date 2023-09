TMW RADIO - Bonanni: "Loftus-Cheek può dare qualcosa in più nel derby"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Massimo Bonanni: "Sarà la giornata di Inzaghi." Daniele Garbo:" La Juve può battere la Lazio:" Niccolò Ceccarini:" Giornata delicata per la Lazio."

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha rilasciato queste parole sul derby di Milano: "Vedo Inter leggermente favorita, è avanti come mentalità rispetto ai rossoneri, che ho visto comunque bene. Uno come Loftus-Cheek può dare qualcosa in più. Il centrocampo dell'Inter è dinamico e fisico, ma il milanista mi sembra molto prepotente e mi ha spiazzato favorevolmente".