TMW RADIO - Bonanni: "Milan più in difficoltà, ma se il Napoli non dovesse vincere..."

Ospiti: Bonanni:" Lukaku non lo fermeranno. Pizzi:" Si devono preoccupare gli altri allenatori non Inzaghi." Impallomeni:" L'Inter ha tante armi.

A dire la sua sul campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Bonanni. Ecco le sue parole su Napoli-Milan: "Il Milan è più in difficoltà ora, è uscito con le ossa rotte dall'ultima settimana, ma se il Napoli non dovesse vincere o pareggiare ne uscirebbe di più con le ossa rotte. Diventerebbe una situazione ancora più complicata. E' un momento importante, non vedo un ambiente unito. Se non arriva il risultato, qualcuno potrebbe seriamente pensare a un cambiamento".