TMW RADIO - Bonanni: "Milan-Slavia? Penso che i giocatori abbiano delle grosse colpe"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Massimo Bonanni.

Milan, critiche comunque a Leao nonostante la vittoria, oltre che a Pioli:"Non sono d'accordo su questo. Penso che i giocatori abbiano delle grosse colpe nel momento in cui non si riesce a fare una partita migliore di quella di ieri.

Leao credo sia un talento mostruoso ma con personalità pari a zero. Mi spiego meglio: ha un potenziale devastante ma non riuscirà mai a fare quel salto di qualità per diventare un fuoriclasse. Sarà questo, prendere o lasciare".