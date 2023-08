TMW Radio - Bonanni: "Napoli e Milan stanno bene, i rossoneri sono partiti forte e hanno un gioco offensivo importante"

A dire la sua sui temi del momento, durante il suo intervento a TMW Radio, è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni: "Sarri ogni volta che le cose non vanno bene non fa mai un minimo di autocritica. La Lazio la vedo in grossissima difficoltà, sarà un campionato duro. L'assenza di Milinkovic è il passato, la Lazio deve capire come giocare in modo diverso, in mezzo al campo è poco fisico, ma quanto ci metterà Sarri a buttare dentro Guendouzi? Almeno tre o quattro mesi vedendo come la pensa sui nuovi arrivati. La Lazio sta peggio della Roma, che non ha meritato la sconfitta a Verona e sto vedendo una squadra che c'è. Napoli e Milan stanno bene, i rossoneri sono partiti forte con sei gol in due partite e ha un gioco offensivo importante.

Per Pioli partire bene è importante, è una squadra in fiducia. La Juventus dopo il primo tempo di Udine ho rivisto una squadra Allegriana, Chiesa è tornato a fare completamente l'esterno di sinistra, forse per far capire all'allenatore che è quella la sua posizione. Sto vedendo delle cose assurde, per me non può non giocare Kostic nel 3-5-2".