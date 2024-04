TMW Radio - Bonanni: "Pioli rimane se vince l'Europa League"

vedi letture

A fare il punto sulla giornata di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Pioli dice che ha un grande rapporto con il gruppo. Meriterebbe di rimanere al Milan?

"Credo che l'umore dei tifosi valga tanto e partire un'altra stagione con un tecnico che non piace alla piazza può incidere. Per me se vince l'EL rimane, altrimenti non lo salva nessuno, seppur stia facendo qualcosa di buono".

Roma, perché De Rossi non è ancora stato confermato?

"Più il tempo passa, più il coltello dalla parte del manico ce l'ha Daniele. Sta diventando più appetibile. Ha la priorità la Roma, ma sta dimostrando di saper fare il suo lavoro. Se la Roma si mette seduta tra un po', lo fa però alle condizioni di De Rossi. La Roma sbaglia a non aver scelto già il prossimo allenatore. De Rossi è preparato, oltre che essere tifoso della Roma. Se dovessero chiamarlo ora, fa bene a puntare i piedi e a battere cassa".