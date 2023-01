TMW Radio - Bonanni: "Pioli si gioca una grande fetta del suo futuro nel derby"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Garbo: Flop Allegri deve fare pace con se stesso." Ceccarini:" Pioli non è in discussione, ma bisogna trovare una soluzione." Impallomeni: Flop il Milan, Pioli deve cambiare gioco. Top il Napoli ha vinto una partita difficile." Bonanni:" Top Palladini, il nuovo Gasperini. Flop il MIlan con l'Inter per Pioli non è l'ultima spiaggia." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha commentato così la crisi del Milan:

Pioli, il derby sarà un jolly decisivo?

"Vedremo come andrà. Pioli credo le abbia provate tutte, anche con De Ketelaere, che in questo momento non riesce proprio ad esprimersi. Adesso si trovano non più in fiducia con 80mila persone deluse, vedremo come faranno. Bella la reazione della Curva, ma non è facile giocare così. Maldini è una persona saggia e riconoscente, non credo che butti tutte le colpe addosso all'allenatore. Ma molto dipenderà da come perderà, se dovesse accadere. Di sicuro Pioli si gioca una grande fetta del suo futuro, ma lo è anche per Inzaghi".