TMW Radio - Bonanni: "Prima di mandare via Fonseca, Ibra ci sbatterà la testa più volte, visto che è stata una sua scelta"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Bonanni, ex calciatore. Ecco le sue parole sul momento del Milan:

Milan, di chi è la colpa di questo caos?

"Quello che sta succedendo è pericoloso. Se i due giocatori più forti che hai a disposizione hanno una reazione così, al di là del fatto che poi appena entrato hanno reato l'azione del 2-2...Mi è piaciuto quello che ha fatto Daniele De Rossi e non mi piace l'atteggiamento di Dybala che ha camminato i primi tre minuti dopo che è entrato in campo".

Ma Ibrahimovic dov'è?

"Non ho capito la sua funzione, diciamo che prima di mandare Fonseca però Ibra ci sbatterà la testa più volte, visto che è stata una sua scelta. E' molto sicuro di sè, prima di mandare via una sua scelta deve succedere qualcosa d'importante. Quello che è successo però è un campanello d'allarme importante. Non ha i più forti dalla sua parte per ora".