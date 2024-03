TMW Radio - Bonanni: "Sfida alla pari Milan-Roma, Atalanta peccato"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

Sorteggi europei, c'è anche il derby italiano. Liverpool-Atalanta sfida impossibile?

"Sfida alla pari Milan-Roma, Atalanta peccato. L'unica che si doveva evitare era il Liverpool. L'Atalanta se è in giornata può dare fastidio a tante squadre, ma la vedo un passo indietro rispetto al Liverpool".

Italia rappresentata dall'EL come livello?

"No. Per me il nostro campionato non è male, le nostre squadre non sono da EL. L'Inter è uscita contro una squadra a cui l'altra sera è riuscito tutto. Per me l'Inter è tra le prime otto in Europa".

E la Fiorentina?

"E' stata fortunata nel sorteggio".