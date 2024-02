TMW RADIO - Bonanni: "Solo la vittoria dell'Europa League può salvare Pioli"

vedi letture

Intervenuto nel corso del programma di TMW Radio Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato dell'attualità in casa Milan soffermandosi soprattutto sul futuro di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, giusto rivalutare la posizione di Pioli dopo questi risultati?

"La vittoria dell'EL potrebbe salvare Pioli e potrebbero permettergli di continuare il suo percorso. Altrimenti per me è un ciclo concluso. Bisogna capire le aspettative della società e cosa vorrà fare. Per me arriverà tra le prime quattro ma l'unica cosa che può far cambiare idea è la vittoria dell'EL".