TMW RADIO - Bonanni: "Sono curioso di vedere gli ultimi acquisti del Milan. Loftus-Cheek mi piace"

vedi letture

A TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è intervenuto il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni, il quale ha commentato così il mercato del Milan: "Sono curioso di vedere gli ultimi acquisti. Loftus-Cheek l'ho visto tante volte ed è uno che mi piace ma è in linea con gli acquisti degli ultimi anni. Se il Milan vuole tornare a vincere mi aspetto qualcosa d'importante. Dicono di essere una società pronta a investire, valorizzare i giocatori e poi rivenderli. Ed è diverso investire per vincere. Bisognerà vedere la partenza come sarà, soprattutto per squadre che cambiano tanto come il Milan".