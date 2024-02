TMW RADIO - Bonanni su Jovic: "Sta portando punti importanti al Milan"

Maracanà con Marco Piccari. Ospiti: Ceccarini:" Sorprendente la crisi della Lazio. Napoli in ripresa" Garbo:" De katelaere ha trovato allenatore e ambiente giusto. Lazio smarrita." Bonanni:" Jovic attaccante sempre presente pur giocando poco. Cahlanoglu tra i primi 3 in Europa" Pacchioni." Inter superiore e Juve rimane aggrappata. Pavard sempre più decisivo"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha commentato l'ultimo turno di Serie A. Ecco le sue parole su Luka Jovic, in gol anche sabato contro il Frosinone con la maglia del Milan:

Il suo primo pensiero per chi?

"A Jovic, giocatore che è un po' messo da parte invece sta dando punti importanti al Milan. Ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre presente. Non è semplice ma sono contento per lui".

Luka Jovic si è sbloccato a dicembre e da lì non si è più fermato: 5 gol in campionato e due in Coppa Italia. Ma c'è un dato ancora più impressionante: il serbo segna infatti una rete ogni 103', quasi una a partita. E' l'attaccante del Milan con la media migliore visto che Giroud va in gol ogni 170', Okafor ogni 119', Pulisic ogni 300' e Leao ogni 342'.