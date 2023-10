TMW RADIO - Bonanni su Pioli: "La squadra che ha ora è più pronta di quella di prima"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Garbo:" Quando si vincono le partite sporche come ha fatto il Milan è dimostrazione di unità." Bonanni:" Guardiola in Italia potrebbe avere un impatto alla Ronaldo." Impallomeni:" Secondo me Guardiola prossima tappa sarà guidare la nazionale."

Per commentare la giornata di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni. Queste le sue parole sul Milan di Stefano Pioli: "Ho sentito Pioli dieci giorni fa, quando ha parlato di una squadra composta da giocatori abituati a lottare per certi palcoscenici. E' un passaggio significativo, ha detto che la squadra che ha ora è più pronta di quella di prima. Ha una squadra Pioli nettamente più pronta ad affrontare certi palcoscenici. Se vincesse il Milan non sarebbe un miracolo, ma sarebbe una vittoria che avrebbe un significato importante".