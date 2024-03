TMW RADIO - Bonanni sui quarti di Europa League: "Milan-Roma sfida alla pari"

vedi letture

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Ceccarini:" L'Atalanta aggredirà il Luverpool. Il Milan in Europa League." Garbo:" La Fiorentina può arrivare in fondo. " Bonanni:" Peccato per l'Atalanta. L'Inter con il Napoli avrà grandi motivazioni." Impallomeni:" Kloop si vuole congedare con la doppietta."

Intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni ha commentato così il sorteggio di Europa League che ai quarti vedrà sfida Milan e Roma:

Sorteggi europei, c'è anche il derby italiano. Liverpool-Atalanta sfida impossibile?

"Sfida alla pari Milan-Roma, Atalanta peccato. L'unica che si doveva evitare era il Liverpool. L'Atalanta se è in giornata può dare fastidio a tante squadre, ma la vedo un passo indietro rispetto al Liverpool".

Italia rappresentata dall'EL come livello?

"No. Per me il nostro campionato non è male, le nostre squadre non sono da EL. L'Inter è uscita contro una squadra a cui l'altra sera è riuscito tutto. Per me l'Inter è tra le prime otto in Europa".