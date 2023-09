TMW RADIO - Bonanni sul derby di Milano: "Sono due squadre in forma, tatticamente e tecnicamente forti"

A parlare del derby di Milano a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni. Ecco le sue parole: "Sono molto curioso, sono due squadre in forma, tatticamente e tecnicamente forti. Sicuramente sarà un derby importante. Vedremo se ci sarà Giroud e nel caso sarebbe una mancanza importante. La Juventus non ha le coppe ma l'Inter ha due squadre veramente e deve vincere assolutamente il campionato. Milan e Napoli possono lottare per il titolo".