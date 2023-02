TMW RADIO - Bonanni sul Milan: "Crisi finita? Servirà ancora un po' di tempo per capirlo"

MilanNews.it

Ospiti: Impallomeni:" Top Baschirotto in Nazionale. Flop Atalanta nell'approccio." Ceccarini:" Top Pioli meritata panchina d'oro. Flop non mi convince Suosa." Garbo:" Top Soriano ha emozionato. Flop Fiorentina non decolla." Bonanni:" Flop Salernitana e Sousa serviva un allenatore da battaglia." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a TMW Radio, durante Maracanà, ha analizzato il turno di Serie A. In merito al momento del Milan, Bonanni ha dichiarato: "Crisi finita? Servirà ancora un po' di tempo per capire, sicuramente hanno ritrovato una solidità difensiva che era mancata da inizio anno. Sentire Pioli che dice che se la giocano in Champions fa capire come sta. Sarà dura, perché è sulla buona strada ma non è ancora uscito da questa situazione delicata".