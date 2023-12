TMW RADIO - Bonanni sul Milan: "Non credo in una rimonta per lo scudetto"

Grazie al successo contro il Monza per 3-0 grazie alle reti di Reijnders, Simic e Okafor, il Milan ha consolidato il suo terzo posto in classifica e si è avvicinato alla Juventus, che ora è distante quattro punti. Un successo importante che arriva a pochi giorni dall'eliminazione in Champions League, con i rossoneri che sono stati retrocessi in Europa League (il Diavolo affronterà il Rennes negli spareggi per gli ottavi di finale).

Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del turno di Serie A e in merito alla vittoria del Milan ha dichiarato: "Anche lo scorso anno si mise dietro a tre, però non mi ricordo un grandissimo cammino. Sicuramente è stata una partita dove ha giocato bene, ma il Milan è più forte del Monza. Non credo però in una rimonta per lo Scudetto. Sono sicuro che arriverà però tra le prime quattro. A parte il Napoli, le altre balbettano e lo faranno fino alla fine".